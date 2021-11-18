İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Minikler FeTeMM'le Buluşuyor Bilim Şenliği' Başlıyor

İZMİR (Bültenler) - 2018 yılında yürütülen 'Minikler STEM'le Buluşuyor'un devamı olan proje, 22 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında Selçuk, Urla, Aliağa, Menderes, Foça, Seferihisar, Ödemiş, Torbalı, Tire, Menemen ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği proje, öğrencilere geleceğe yönelik kariyerlerinde ilham vermeyi amaçlıyor. Eğlenirken aynı zamanda öğreten araştırma sorgulama tabanlı, teknolojik içeriklere uygun ve etkileşimli olarak tasarlanan etkinlikler, öğrencilerin bilime ve teknolojiye karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca günümüzde var olan ve gelecekte gerçekleşebilecek gelişmelerin fark edilerek çocuklardaki potansiyelin bu yönde ortaya çıkarılmasını ve gelişimlerinin desteklenmesini sağlayacak. Etkinliklere veliler, öğretmenler ve yöre halkı da dâhil edilecek.

Proje Kapsamında Hedef 40 Bin Kişi

Proje kapsamında gerçekleşecek robotik kodlama, teknoloji tabanlı ve disiplinler arası uygulama ve etkinliklere, ilçelerde belirlenen anaokulları, ana sınıfları ve diğer okullar katılacak. Projede özel eğitim öğrencileri de unutulmadı. Tersine kaynaştırma uygulamalarıyla özel eğitim öğrencilerinin de etkinliklere katılımı desteklenecek. Proje kapsamında düzenlenecek atölye ve uygulamalar ile yaklaşık 40 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Projenin sonunda 'FeTeMM Zirvesi' gerçekleştirilecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alanında uzman akademisyenlerin, paydaş kurumlardan temsilcilerin, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılımıyla proje sonuç paylaşım zirvesine ev sahipliği yapacak.

"Değişim ve Dönüşümü Yakalamalıyız"

Önceki senelerde çeşitli projelerde birçok başarıya imza atan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri bilimle buluşturan etkinliklerle adından söz ettiriyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, bilginin hızla değiştiği bir çağda, değişim ve dönüşümü yakalamanın gerekliliğine değinerek bilgi üreten, araştıran, sorgulayan ve analiz eden bir nesil yetiştirmenin önemini vurguladı. Yentür, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin kendilerini geliştirerek farkındalık ortaya koydukları çalışmalara verdiği desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

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