İzmir İl Genel Meclisinde bir dönem başkanlık yapan Hakkı Berksü hayatını kaybetti
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İzmir İl Genel Meclisinde bir dönem başkanlık yapan Hakkı Berksü hayatını kaybetti

İzmir İl Genel Meclisinde bir dönem başkanlık yapan Hakkı Berksü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Politika

İzmir'de 2005 yılında İl Genel Meclis Başkanlığı yapan ve CHP'de çeşitli görevlerde bulunan Hakkı Berksü (69), Balıkesir'de yaşamını yitirdi.

İzmir'de 2005 yılında İl Genel Meclis Başkanlığı yapan ve CHP'de çeşitli görevlerde bulunan Hakkı Berksü (69), Balıkesir'de yaşamını yitirdi.

Bandırma ilçesinde ikamet eden kızının evinde hayatını kaybeden Berksü'nün cenazesi yarın Çeşme'de Çakabey Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Berksü'nün yaklaşık 7 ay önce beyin kanması geçirdiği, ameliyat olduğu, taburcu edilmesinin ardından kızının evinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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