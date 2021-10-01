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İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, vazife malulleriyle bir araya geldi

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, vazife malulleriyle bir araya geldi

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, vazife malulleriyle buluştu.

NARLIDERE, İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, vazife malulleriyle buluştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narlıdere Nevvar Salih İşgören Polis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde vazife malulleri onuruna düzenlenen yemek programına, İl Emniyet Müdürü Şahne'nin yanı sıra il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilerek başlayan programda konuşman Şahne, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum, aileleriyle sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum. Bizler ve teşkilatımız, her zaman sizlerin yanındayız." diye konuştu.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Şahne, çeşitli hediyeler takdim etti.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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