İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu - Haberler
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İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe Restaurant ve Nikah Salonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında yapılan toplantıya, birim amirleri ve 23 mahalle muhtarı katıldı.

Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe Restaurant ve Nikah Salonunda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başkanlığında yapılan toplantıya, birim amirleri ve 23 mahalle muhtarı katıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bayraklı Belediyesi Havuz Cafe Restaurant ve Nikah Salonunda birim amirleri ve 23 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda birim amirlerince, Bayraklı ilçesindeki Çay Mahalle, Özkanlar, Yamanlar, Gümüşpala Polis Merkezi sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında yapılacak işlemler hakkında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından, muhtarların taleplerini dinleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, dile getirilen soruları tek tek cevapladı. - İZMİR

İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu

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Haber: İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla buluştu - Haberler
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