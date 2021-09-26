İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, Buca'yı ziyaret etti - Haberler
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İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, Buca'yı ziyaret etti

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, Buca'yı ziyaret etti

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Şahne, Gediz Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Şahne, ziyaretlerde genel asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili sorun ve talepleri dinledi.???????

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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