İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karabağlar ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluştu.
İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karabağlar ilçesinde mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Karabağlar Kaymakamlık toplantı salonunda ilçeye bağlı 56 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda emniyet müdürlüğünün sorumluluk sahasında yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirilmesi yapıldı.
İlçedeki asayiş sorunlarına yönelik görüş, öneri ve çözüm yollarının değerlendirildiği toplantıda Şahne, muhtarların sorularını yanıtladı.
Toplantıya birim amirleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel