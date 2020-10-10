İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden SMS'le dolandırıcılık uyarısı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden SMS'le dolandırıcılık uyarısı

10.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:04
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden SMS'le dolandırıcılık uyarısı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, cep telefonlarına atılan kısa mesajlar yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı açıklaması yaptı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, cep telefonlarına atılan kısa mesajlar yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı açıklaması yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde kişilerin telefonlarına "Milli Dayanışma Projesi", "Pandemi Destek", "Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal destek", "Kart aidatları iadesi" gibi içerikleri bulunan SMS'lerin atıldığı belirtildi.

Bu mesajlarla telefonlara zararlı yazılım indirtildiği ve kurulmasının sağlandığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurulan bu zararlı yazılımla akıllı telefonların birçok yetkisinin ele geçirilmesi ile kişinin bilgisi olmadan yine aynı SMS metninin telefon rehberinde kayıtlı tüm kişilere gönderildiği, bu şekilde tanıdıkları kişilerden gelen mesajlara itimat edilerek linke tıklandığı ve yüklemenin gerçekleştirildiği, yüklenen zararlı yazılımın aynı zamanda kullanılan telefonu dış müdahalelere karşı savunmasız bırakarak, kayıtlı şifreler, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları ve mobil bankacılık uygulamaları da dahil birçok kişisel veriyi 3. kişilerin erişimine açık hale getirdiği tespit edilmiştir."

Bu nedenle SMS veya e-posta yoluyla gönderilen linklerin güvenilirliği teyit edilmeden tıklanmaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 13:10:41. #1.15#
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