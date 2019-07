İZMİR İkinci el otomobiller alıcı bekliyor

İkinci el otomobiller alıcı bekliyor

İzmir'de uzun süredir durgunluğun hakim olduğu ikinci el otomobil piyasasında, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesi de satışlara canlılık getirmedi. Alım satımların artması için indirimlerin sona erdiği 30 Haziran tarihini bekleyen galericiler, sonrasında da bekledikleri satış rakamlarını yakalayamazken, önceden taksi olarak kullanılan otomobiller, fiyatlarının uygun olması ve alım gücü doğrultusunda daha fazla talep görmeye başladı.

İzmir'de her gün yaklaşık 3 bin 500 ikinci el otomobile ev sahipliği yapan Otokent, en sakin günlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı öncesinde satışların hareketlendiğini söyleyen galericiler, yaz tatilinin başlamasıyla satışların azaldığını belirtti. ÖTV ve KDV indiriminin sona erdiği 30 Haziran 2019 tarihini bekleyen Otokent esnafı, sonrasında da umduğunu bulamadı.

Otokent'te ticaretin durma noktasına geldiğini belirten galerici esnafından Fahri Karlık, son dönemde ikinci el otomobil satışlarının eskiye nazaran çok azaldığını söyleyerek, Sıfır otomobillerde 30 Haziran'a kadar süren ÖTV ve KDV indirimi ortadan kalktı. Ama şu an bir belirsizlik var. Yeni otomobil satanlar da biz de bu belirsizliği yaşıyoruz. Umuyoruz ki olumlu yansımaları olur ama şu an satışlarda hareketlilik yok dedi. Taşıt kredisi için faizlerin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Karlık, Gelen alıcıların çoğu 'Kredi çıkartabilir miyiz' diye soruyor. Ama birçok müşteriye bankadan ret geliyor. İnşallah işlerimiz açılır diye dua ediyoruz diye konuştu. Otokent'te boş dükkan sayısının giderek arttığına dikkat çeken esnaftan Şerif Dönmez ise şunları söyledi

İşler şu an kötü. Hareket yok. Site bomboş, dükkanlar boşaldı. Nakit araç almak isteyen yok. ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesiyle işlerimiz açılır mı, diye düşündük. Ama hala telefonlar çalmıyor. Akşama kadar oturuyoruz.

TAKSİDEN ÇIKMAYSA FİYAT YARIYA DÜŞÜYOR

Son günlerde, daha önce taksi olarak kullanılan otomobillerin giderek daha fazla talep gördüğünü belirten ikinci el otomobil satış koordinatörü Uğur Durmaz da taksilerin en fazla 9 yıl trafikte kalabildiğini belirtti. Genellikle 3 ya da 5 yaşındaki bir otomobilin taksi işinden çıktığını ifade etti. İkinci el olarak müşteriye satılan bu otomobillerin düşük fiyatları nedeniyle tercih edildiğini kaydeden Durmaz, Kilometresi yüksek olsa da bu araçlar sık sık bakımdan geçiyor. Yani 500 bin kilometre de olsa 100 bindeki arabalar gibi sağlıklıdır. Mal sahibinin kendi çalıştığı çoğu araçta çizik bile olmuyor. Bu araçlar eğer düzgün kullanılırsa 1 milyon kilometre yapıyor dedi. İkinci el otomobil satışlarındaki durgunluğa karşın taksi çıkması otomobillere her zaman müşteri bulunduğunu anlatan Durmaz şöyle konuştu

Fiyatlar makul olduğu için müşteriler ikinci el piyasasında taksi çıkmalarına da rağbet ediyor. Bu araçların bakımları günü gününe yapılıyor. Normalde aynı aracın fiyatı 40 bin liraysa, taksi çıkması olunca 18-20 bin lira arasında satın alabilirsiniz. 2012 model arabayı 13 bin liraya veriyoruz. Bu otomobillerin bakımı yaptırılınca şehir içinde rahatlıkla kullanılır.

Kaynak: DHA