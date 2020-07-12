İZMİR İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor
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İZMİR İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor

İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyorİZMİR'de, son dönem fiyatları oldukça artan ikinci el otomobillerde taksitle satış yapan firma, yoğun talep gördü.

12.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:16

İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor

İZMİR'de, son dönem fiyatları oldukça artan ikinci el otomobillerde taksitle satış yapan firma, yoğun talep gördü. Peşinat veren müşteriler, geri kalan kısmı ise belirlenen süre içerisinde taksitle ödeyerek hayalini kurdukları aracı satın alma imkanına kavuştu.

İkinci el otomobillerde son dönem fiyatlar oldukça arttı. Koronavirüs nedeniyle otomobil firmalarının bir süre üretim yapmaması, yine pandemi yüzünden vatandaşın toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanmak istemesi gibi gerekçelerle fiyatları artan ikinci el araçlar son dönem cep yaktı. Bu nedenle peşin ödeme yaparak istedikleri araçları alamayan vatandaşlar alternatif yöntemlere yöneldi. İzmir'deki bir otomobil firmasının ikinci el otomobil alım satım işini taksitle yapması ise, talep görmesine neden oldu.

Firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu (37), "Biz burada finansmanı sağlıyoruz. Hem aracın garantisini veriyoruz hem de tabiri caizse otomobilin parasını veriyoruz. Ayrıca ödenmediği takdirde aracın geri alım kolaylığı sağlıyoruz. Son 2 aydır inanılmaz bir satışta artış var. Taksitle otomobil satıyoruz. Örnek verecek olursak 70 bin TL'lik 'A' marka araç için 20 bin TL peşin verdik. Geri kalan 50 bin TL için yılda 5 bin TL fark alıyoruz. Yani 4 yılda 20 bin lira fark ödüyor ama bizim öngörümüz ve piyasa şartlarıyla araç yarı yarıya değer kazanıyor" dedi. Pandemi döneminde vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştiğini söyleyen Kurtçu, "Vatandaşlar yatırım amaçlı ya da toplu taşımadan kurtulmak için otomobil alıyor. Yüzde 125 gibi ciro artışı var. Eskiden araç alan kiralama şirketleri ya da diğer firmalar iken şimdi ev hanımları daha iyi müşterimiz oluyor. Pandemiden sonra çok net hissettik bunu. Artık vatandaşlar kişisel araç istiyor" dedi.

MÜŞTERİ MEMNUN

Müşteri özel bir firmada şoför, evli ve 1 çocuk babası Emirhan Varol (32), "Otomobil aldım içime çok sindi. Kazası belası değişen yok. Sağ olsunlar. İndirimde yaptılar. Ben 60 bin TL peşinat verdim. 50 bin TL borcumuz kaldı. Kalan kısmı da 48 aya böldüler. Geri kalan kısmı senet yaptık. Aracı 110 bin TL'ye aldık. Toplamda araç bize 130 bin TL' ye gelecek. Bunun da makul olduğuna inanıyorum. Normalde araç kira alıyordum. Her ay 4 bin liraya mal oluyordu. Şimdi 1400 ödenerek araç benim olacak. Ayrıca vade farkı da otomobilin zamlanması ile o kadar önemli olmayacak" dedi. Bir diğer müşteri, memur emeklisi, evli ve 4 çocuk babası Ömer Seyfettin Doğan (58), "Alacağım otomobili beğendim fiyatı 140 bin TL. 60 bin TL peşin gerisi taksitle. 48 ay taksitle ödeyeceğim. Birkaç arkadaşın da böyle otomobil sahibi oldu, memnunlar. Hayırlısı olsun diyorum" dedi.

İZMİR İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor

Kaynak: DHA

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