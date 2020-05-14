İzmir iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe İzmir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe İzmir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

İzmir'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 21. gününde İzmir iftar saati sorgulanmaya başlandı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 14 Mayıs Perşembe günü İzmir iftar saati kaç? İzmir iftar vakti nedir? İşte diyanete göre iftar saatleri

İzmir iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe İzmir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
14.05.2020 03:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 03:00

Ramazan ayının yirmi birinci günü nedeniyle İzmir halkı, imsak vakti 04:15'te sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, İzmir iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 14 Mayıs Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında İzmir iftar saati kaçta? İşte, İzmir iftar vakti:

14 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ İZMİR İFTAR SAATİ: 20.22

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

ÖRNEK İFTAR VE SAHUR SOFRASI

Diyetisyen Betül Çiçek, Ramazan için hazırlanan örnek sofrada yaptığı bilgilendirmede iftar ve sahur sofralarına vurgu yaparak "Sahurda tuzlu gıdaları, kızartmaları, ağır hamur işlerini tercih etmemek, iftarda yavaş yavaş yemek ve çok çiğnemek önemli." ifadeleri kullandı.

"EN ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN ŞEY"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Betül Çiçek örnek ramazan sofrası tanıtımda "Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur" dedi.

"EN ÖNEMLİ ÖĞÜNLERİMİZDEN BİRİ SAHUR"

Her yıl yapılan örnek Ramazan sofrası tanıtımının bu yılki tanıtımını yapan Betül Çiçek, sahur sofraları hakkında da bilgiler verdi. Çiçek "En önemli öğünlerimizden biri sahur. Bizi ertesi gün yaşayacağımız açlığa hazırlaması açısından oldukça önemli. Biz bu sürede yumurta, peynir, zeytin, söğüş sebze, süt, yoğurt, kefir gibi hafif bir kahvaltıyı öneriyoruz. Buna alternatif olarak çorba, salata, tam tahıllı ekmek ve sebze yemeğiyle hazırlanmış hafif bir iftar da olabilir. İftarda özellikle tuzlu besinleri tüketmemeye, ağır ve yağda kızartılmış besinleri tüketmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü bu tür besinler ertesi gün için susuzluk, halsizlik gibi birçok istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İftardan sonra sahura kadar geçen sürede taze ve kuru meyveler yenilmeli. Bu süre içerisinde sütlü tatlılar da tüketilebilir. Gün içerisinde kaybettiğimiz sıvıyı geri kazanabilmek için süt, yoğurt, soda, bitki çayı içilebilir. Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur" dedi.

"ÇORBAYLA ANA YEMEĞİN ARASI 15 DAKİKA OLMALI"

17 saate yaklaşan oruç sonrası birden mideyi yormamamız gerektiğini ifade eden Betül Çiçek "Ramazan ayında iftara küçük bir iftariyelik tabakla başlayıp, çorba ve salatayla devam etmeliyiz. Yaklaşık olarak 15 dakika ara verdikten sonra ana yemeklere devam etmeliyiz. Daha sonrasında birer saat arayla küçük porsiyonlarla meyvelerimizi, tatlı tüketeceksek tatlımızı tüketmeliyiz. Sahurdaysa mümkün olduğunca protein ve posa içeriği yüksek besinlere ağırlık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAFTADA İKİ KEZ KÜÇÜK PORSİYONLARDA RAMAZAN PİDESİ TÜKETEBİLİRİZ"

Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi hakkında da ezber bozan ifadeler kullanan Betül Çiçek "Ramazan pidesi mutlaka Ramazan ayının olmazsa olmazı. Mutlaka sofralarımızda yeri olacak. İftar sofrasında Ramazan pidesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Daha uzun süren bir açlığa hazırlandığımız sahurda tam tahıllı ekmekleri tercih etmeliyiz. Ramazan pidesinin porsiyonlarını küçük tutabiliriz. Her akşam değil ama gün aşırı ya da haftada iki kez tüketmeliyiz" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Hatice Çarpar Burcu Esmersoy
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: İzmir iftar saati: 14 Mayıs 2020 Perşembe İzmir İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:23:09. #1.14#
title