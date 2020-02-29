İzmir idlib şehidi ahmet alpaslan'a son görev

29.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:40

İdlib şehidi Ahmet Alpaslan'a son görev

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) için, İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzelendi. Son yolculuğuna dualarla uğurlanan Alpaslan'ın cenazesinde, gözyaşları sel oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Geçen perşembe günü akşam saatlerinde, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında şehit olan 36 askerden biri olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'ndeki askeri törenle, son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin babası İbrahim Alpaslan, annesi Latifa Alpaslan, kız kardeşleri Dilan ve Berivan Alpaslan, silah arkadaşları ile diğer yakınlarının yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili katıldı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Şehit Alpaslan'ı tanımayan birçok vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek namaz kıldı, dualar etti. Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayraklı tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Cenazeye katılan binlerce kişi de, tekbir getirdi. Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Kaynak: DHA