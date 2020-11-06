İzmir için tek yürek
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İzmir için tek yürek

06.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:12
İzmir için tek yürek

Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemesi gönderdi.

Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemesi gönderdi.

Bahçeşehir Üniversite Yerli Yeşil Platformu ile Acil Eylem Derneği iş birliğiyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji de destek verdi.

Öğrenci velilerinin destek verdiği kampanya ile toplanan ve içinde battaniye, kıyafet, gıda maddesi bulunan koliler İzmir'e gönderildi.

Afyon Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeşehir Üniversitesi Yerli Yeşil Platformu ve Acil Eylem Derneğinin, iş birliği yaparak, velilere İzmir'deki depremzedelere yardımcı olabilmek amacıyla bir duyuru yaptıklarını söyledi.

Bu duyuru neticesinde 3 gün gibi kısa bir sürede velilerin duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Taş, "Battaniye, kıyafet, çocuk bezi ve bakliyat gibi ürünleri bize getirdiler. Hazırlanan yardım kolilerimizi İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderdik. Yardım kampanyamıza duyarlılık gösteren tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
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