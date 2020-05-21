İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
21.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:10
İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir'de bu geceden sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA