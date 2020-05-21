İzmir için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

İzmir'de bu gece kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir'de bu geceden sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı öngörülüyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA