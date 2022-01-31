İzmir için fırtına ve yağmur uyarısı

METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yarın fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı, halktan dikkatli olmaları istendi.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 2 Şubat gecesi etkisini kaybedeceği belirtildi.