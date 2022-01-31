İzmir için fırtına ve yağmur uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir için fırtına ve yağmur uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir için fırtına ve yağmur uyarısı

METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için yarın fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı, halktan dikkatli olmaları istendi.

METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için  yarın fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı, halktan dikkatli olmaları istendi.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 2 Şubat gecesi etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroljiden ayrıca yarın öğle saatlerinde İzmir'in batı kesimleri, akşam saatlerinde ise il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın 3 Şubat öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.


İzmir için fırtına ve yağmur uyarısı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Meteoroloji, Güneydoğu, Fırtına, İzmir, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title