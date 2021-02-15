İzmir için fırtına ve kar uyarısı
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İzmir için fırtına ve kar uyarısı

15.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:40
İzmir için fırtına ve kar uyarısı

İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.

İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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