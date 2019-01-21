İzmir İçin Bir Hikaye Yazmak İstiyoruz"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "1 Nisan itibarıyla İzmir'de bir seferberlik başlayacak, size 9 ayda 'İzmir'e mi geldik' dedirteceğim." dedi.

Nihat Zeybekci'nin seçim ofisinden yapılan açıklamada, Zeybekci, Karaburun ilçesinde muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya geldi, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Karaburun'da düzenlenen nergis festivaline de katılan Zeybekci, vatandaşlarla sohbet etti, kadınlara çicek hediye etti, burada karşılaştığı CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır ile tokalaştı.

Bornova Ege Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Zeybekci, daha sonra bir salonda bowling oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nihat Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir için bir hikaye yazmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın geleceği olan İzmir'e yeni bir rol biçmek. Bunu da birlikte yapacağız, vatandaşlarımızla muhtarlarımızla yapacağız. Bizi başkasının kurtarmasını beklemeyeceğiz, biz kurtaracağız. 1 Nisan itibarıyla İzmir'de bir seferberlik başlayacak, size 9 ayda 'İzmir'e mi geldik' dedirteceğim."

Karaburun Yarımadası ile ilgili projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Zeybekci, bu bölgeyi dünyanın göz bebeği haline getireceklerini aktardı.

Kaynak: AA