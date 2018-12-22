İzmir'i Sırtından Hançerlediler"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Körfez Geçiş Projesi'ne verilen ÇED onayının mahkeme tarafından iptal edilmesine yönelik, "CHP zihniyeti bu yaptığıyla İzmir'i sırtından hançerlemiştir." dedi.

Kaya, yaptığı açıklamada Bölge İdare Mahkemesi'nin Körfez Geçiş Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu raporunu iptal eden kararını değerlendirdi.

Projenin TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde İzmir için hazırlanan 35 proje arasında yer aldığını kaydeden Kaya, Körfez Geçiş Projesi'ne karşı açılan davaların, İzmir'in gelişmesini istemeyen, yatırımların önüne set çeken zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdiğini savundu.

Kaya, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşehrilerimizin 6 dakikada hem karayolu hem de raylı sistemle kentin bir yakasından diğer yakasına ulaşabilecekleri bu mega proje, İzmir'in değerine değer katacak olan Körfez Geçiş projesi CHP zihniyeti tarafından engellenmiştir. CHP zihniyeti bu yaptığıyla İzmir'i sırtından hançerlemiştir. Hem İzmirliler'e trafik zulmü çektiriyorlar hem de bizim ürettiğimiz çözümleri engellemenin peşine düşüyorlar. Bu yaptıkları İzmir'e ihanettir. İzmir'e yapılacak bu büyük yatırımı engelleyenleri tarih affetmeyecek."

Kocaoğlu engel oldu

Kaya, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"İzmir'e yapılan her yatırıma muhalefet eden, kentin gelişmesini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitelerinin artmasını istemeyen CHP zihniyetine diyecek hiçbir söz bulamıyoruz. İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin önündeki en büyük engel, 'başistemezükçü', CHP'li Aziz Kocaoğlu ve yine CHP'li dört ilçe belediye başkanıdır. Körfez Geçiş Projesi'ne olumsuz görüş vererek, itiraz ederek, CHP'nin ön bahçesi kuruluşlara dava açtırarak projenin yapılmasını engelleyen işte bu CHP zihniyetidir."

Tünel, köprü ve yapay ada planlanıyor

İzmir Körfezi'nin iki yakasında bulunan Narlıdere ve Çiğli ilçelerini denizden 12,6 kilometrelik karayolu ve raylı sistemle bağlaması öngörülen proje kapsamında bin 900 metre batırma tüp tünel, 4 bin 175 metre köprülü geçiş ve 880 metrelik ay yıldız şeklinde yapay ada kurulması planlanıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden (TMMOB) dün yapılan açıklamada İzmir'deki Körfez Geçiş Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının başvuruları üzerine İzmir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA