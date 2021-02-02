?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
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?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı

02.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:55
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı

İZMİR'de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti.

İZMİR'de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gökgürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. 

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.    Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi. 

 


- İzmir
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı
?İzmir'i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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