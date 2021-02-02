İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13)
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İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13)

02.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:51
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13)

CADDE DE KANO İLE GEZDİ İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti.

CADDE DE KANO İLE GEZDİ 

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti. Sel nedeniye çok sayıda araç mahsur kalırken, bir vatandaş su dolu cadde üzerinde kano ile yolculuk yaptı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  

  


İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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