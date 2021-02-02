İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
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İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)

02.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:40
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)

SANAYİ SİTESİNDEKİ OTOMOBİLLER SULAR ALTINDA KALDIİzmir'de etkili olan sağanak yağmurda, dere yatağının taşması sonucu Balçova Sanayi Sitesi'nde park halinde olan otomobiller, sular altında kaldı.

SANAYİ SİTESİNDEKİ OTOMOBİLLER SULAR ALTINDA KALDI

İzmir'de etkili olan sağanak yağmurda, dere yatağının taşması sonucu Balçova Sanayi Sitesi'nde park halinde olan otomobiller, sular altında kaldı. Oto tamircisi Soner Tunceli, zararlarının büyük olduğunu belirterek, "Sabah geldiğimizde dükkanın önünde bir tepecik oluştuğunu gördük. Burası normalde dere yatağıdır. Fakat tıkanmış ve bir yerden patlak verdi. Çıkan kumlar dükkanın önüne yığılmış. Sabah geldiğimizde görünce şaşırdık. Hala uğraşıyoruz. Dükkanlarımızın hali rezalet. Ekipler uğraşıyor. Zarar büyük. Sel suları altında kalan otomobiller müşterilere ait. Birinin kaskosu var, diğerinin yok. Önünü açabilirsek araçları çekmeyi planlıyoruz ama kurtarmak imkansız. 12 yıldır buradayım. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaştım. Çok sel oldu ama böyle bir kum yığını hiç görmedim. Dere yatağının önü tıkalı. Çıkışından hiç şu gelmiyor. Dağın toplanan bütün suyu burada. Sular dükkana girdi. Allah'tan afet gece oldu. O nedenle daha az araç vardı. Zararın neresinden dönülse kardır. Gündüz olsaydı önlem almaya çalışırdık. Gece kimse müdahale edemediği için de bu hale geldi" dedi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR


İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (11)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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