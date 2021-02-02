Son dakika... SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDILAR
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Son dakika... SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDILAR

02.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:12
Son dakika... SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDILAR

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (4) İzmir'de dün geceden beri etkili olan yağışın neden olduğu selde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (4)

 İzmir'de dün geceden beri etkili olan yağışın neden olduğu selde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte, Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde mahsur kalan vatandaşlar, iş makinesiyle tahliye edildi. Bazı kişilerin ise sel sularında sörf tahtası ile ilerledikleri görüldü. Cadde üzerindeki birçok iş yeri ise su baskını nedeniyle zarar gördü.

Son dakika... SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDILAR
Son dakika... SELDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İŞ MAKİNELERİYLE KURTARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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