İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (7)
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İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (7)

02.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:07
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (7)

İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (7)KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAKİzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle kamu personeli idari izinli sayılacak.

İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (7)

KAMU PERSONELİ İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle kamu personeli idari izinli sayılacak. Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yağışın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceğini belirterek, "Değerli İzmirliler, öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek. Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır" dedi.

İZMİR


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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