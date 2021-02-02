İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
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İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)

02.02.2021 12:18 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:29
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)

VATANDAŞ İSYAN ETTİİzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki 65 Sokak çamurla kaplanarak, ulaşıma kapandı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İzmir'de kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki 65 Sokak çamurla kaplanarak, ulaşıma kapandı. Ekipler, su baskını yaşanan iş yerlerinde tahliye çalışması yaparken, araçları sular altında kalan vatandaşlar da mağdur oldu.

'REZİL OLDUK'

Kasap Mustafa Sığar, "Mağduriyetimiz ortada, rezil olduk. Dükkanda etlerimiz vardı. Yanda fırın var. Tunç Soyer'e sesleniyorum; Nerede? Bisikletle şov yapacağına gelsin, halimizi görsün. Bu durum her yağmurda oluyor. Bugün en fazlası oldu. Su yukardaki otobandan aşağı iniyor. Dükkanım yaklaşık bir metre su doldu. Dolaplar çalışmıyor. Her taraf berbat. Elektrik sistemi çalışmıyor. Yetkilileri bekliyoruz. Henüz kimse yok" dedi.

'HER YAĞMURDA AFETİ YAŞIYORUZ'Mahalleli Mahir İmray ise "Bu sokakta 81 yıldır oturuyorum. Her yağmurda bu sokak, bu afeti yaşıyor. Burada altyapı sorunu var. Muhtarımız ile birlikte defalarca müracaat ettik. Yüzeysel bir çalışma yapıyorlar. Oyak Sitesi'nde yokuş aşağı gelen sular bizim binalarımıza doluyor. Gider yok. Gelen çamur rögarları tıkıyor. Dükkanlar ve araçlarımız sular altında kalıyor. Her yağmurdan sonra bunu yaşıyoruz. Biz yetkililerden acil ve kalıcı bir çözüm istiyoruz. Saat 04.00 gibi sokaklar doldu. İtfaiye çağırdık. Sokağın başından evin önüne itfaiye yaklaşamadı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla çıktı. Bizim günahımız bu sokakta oturmak mı? Otopark yeri yok ki. Yol kenarına nizami şekilde park ettik arabamızı. Zararımızı kim karşılayacak?" diye konuştu.

'BU YIL ÜÇÜNCÜ KEZ YAŞIYORUZ'Mandıra dükkanı sahibi Serkan Aktepe ise şunları söyledi:

"Sabah geldiğimizde ortalık bu şekildeydi. Beş- altı saat hiç durmadan yağdı. Bu yıl aynı durumu üçüncü kez yaşıyoruz. Sabah geldik dükkan bu haldeydi. En az 10 bin liralık kaybımız var. Ürünler sular altında."

İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)
İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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