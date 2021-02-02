İzmir'de sağanak etkili oldu; yollar sular altında kaldı

İZMİR'de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Sürücüler ve yayalar, yollarda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gökgürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu. Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sosyal medya hesabından "Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasınö uyarısı yaptı.

Soyer, bir çok noktada taşkınlar meydana geldiğini belirterek, "Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasınö dedi.

AKAN ÇAMURLU SUYLA DENİZ KAHVERENGİNE BÜRÜNDÜİzmir'de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskınları yaşandı, sürücüler ve yayalar ise yollarda kaldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde ise yağıştan dolayı akan çamurlu suyla denizin bir bölümü kahverengine büründü.

(GÖRÜNTÜLER "İZMİR İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU; YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI-1-2-3-4-5 VE İZMİR BOSTANLI'DA DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ" KODLARIYLA GEÇİLDİ)

HABER: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı