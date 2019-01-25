İzmir'i Fırtına Vurdu

İzmir'de fırtına etkili olmaya başlarken, çok sayıda ağaç devrildi, iş yerleri ve evlerin çatısı uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e fırtına uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Saatte zaman zaman 90 kilometreye kadar etkili olan fırtına nedeniyle kentte adeta hayat felç oldu. Fırtına nedeniyle kentte onlarca ağaç devrildi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerinde çatılarının uçtuğu bildiriliyor. Kentte rüzgar nedeniyle reklam panoları da devrildi. Saatteki hızı giderek artan fırtına nedeniyle bazı minarelerde zarar gördü.

SEFERLER İPTAL

Öte yandan, İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu. Ekipler, fırtına nedeniyle belirtilen adreslerdeki olaylara müdahale ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA