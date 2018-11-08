İzmir'i Daha İleriye Taşıma Hedefindeyiz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'i daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, partisinin Gaziemir teşkilatını ziyaret eden Şahin, İzmir'in hak ettiği ekonomik ve sosyal değere MHP'nin belediyecilik anlayışı ile ulaşabileceğini söyledi.

Şahin, kentin konumuyla, limanıyla, deniziyle, insanıyla ekonominin kalbi olabilecek potansiyele sahip olduğunu ancak yapılması gereken girişimler yapılmadığı için yerde saydığını kaydederek, "Dünya gerek altyapısal olarak, gerek teknolojik olarak daha ileriye giderken kentimiz her geçen gün daha gerilere düşüyor. Biz İzmir'i daha ileriye taşıma hedef ve gayesindeyiz. Altyapısından, kültür sanatına, yollarından, esnafın sorunlarına dek atacağımız her adım daha yaşanılır bir kent ve daha mutlu İzmirliler için olacak." ifadelerini kullandı.