İzmir Hüsünbeyi'nin Cenazesi Memleketine Geldi

Hüsünbeyi'nin cenazesi memleketine geldi

UKRAYNA'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan ve Hüsnü Can K. tarafından Buket Yıldız'la birlikte öldürülen 2 Türk kızından biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazesi, memleketi İzmir'e ulaştı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, Hüsünbeyi'nin cenazesi memleketi İzmir'e ulaştı. Acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, 'İnsanlar öldürülsün istemiyorum, canımızı kaybettik, fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Kızım orada olmaktan mutluydu. Buraya şükür getirebildim diyebiliyorum. Ukrayna hükümeti ve kurumlarına, devletimize kızımı getirebilmem için ettikleri yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi. Amcası Mete Hüsünbeyi de, Zeynep'in sorumluluk bilinci çok yüksek bir kız olduğuna dikkat çekerek, 'Acımız çok büyük, ancak acımız kadar gururumuz da büyük. Kendisi bu yaşına kadar bizleri çok gururlandırdı' dedi.

Hüsünbeyi'nin cenazesi, Tepecik semtinde bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait morga götürüldü. Genç kızın cansız bedeninin, Cumartesi günü öğle ezanının ardından kılınacak cenaze namazıyla, Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA