İZMİR Husumetli ailelerin tartışmasında şişeler havada uçuştu 1 yaralı Husumetli ailelerin tartışmasında şişeler havada uçuştu 1 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada aile bireyleri birbirlerine şişelerle saldırırken, bir kişi de pompalı tüfekle havaya ateş etti.

Husumetli ailelerin tartışmasında şişeler havada uçuştu 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada aile bireyleri birbirlerine şişelerle saldırırken, bir kişi de pompalı tüfekle havaya ateş etti. Şişelerin isabet ettiği Kemal E. (15) yaralanırken, havaya ateş açan V.D. gözaltına alındı.

Olay, 13.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden de husumet bulunan iki aile bireyleri arasında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tartışmayı önlerken, aile bireyleri bugün bir kez daha karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından aile bireyleri birbirlerine boş şişe fırlatmaya başladı. Bunun üzerine evinin çatısına çıkan V.D., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda polis ve yunus ekibinin yanı sıra 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından olay kontrol altına alınırken, şişe isabet ettiği öğrenilen Kemal E. (15) yaralandı. Hafif yaralandığı belirlenen Kemal E., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir polis aracının ön camı da atılan şişeler sebebiyle zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA