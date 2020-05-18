İZMİR Hüsnü Şenlendirici Romanları unutmadı
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İZMİR Hüsnü Şenlendirici Romanları unutmadı

Hüsnü Şenlendirici Romanları unutmadıTÜRK Kızılayı, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı çalışmayla Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nde yüzlerce gıda kolisi, binlerce ekmek ve Ramazan pidesi dağıttı.

İZMİR Hüsnü Şenlendirici Romanları unutmadı
18.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:13

Hüsnü Şenlendirici Romanları unutmadı

TÜRK Kızılayı, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin de katıldığı çalışmayla Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nde yüzlerce gıda kolisi, binlerce ekmek ve Ramazan pidesi dağıttı.

Türk Kızılayı İzmir ve Bergama Şubesi, Ramazan yardımları için dar gelirli ailelere ulaşmayı sürdürdü. Türk Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ve Bergama Şube Başkanı Ahmet Vurucuoğlu'un organizasyonunda ekipler, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bergama'nın Atmaca Mahallesi'ndeki dar gelirli ailelere ulaştı. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici de dağıtıma katıldı. Doğup büyüdüğü mahalle Atmaca'daki ailelere, yardım kolisini Kızılay ekipleriyle birlikte ulaştırdı. Mahalleli ise, Şenlendiriciye yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Burası roman kardeşlerimizin yoğun yaşadığı bir bölge. Özellikle ihtiyaç sahibi insanlara Türk Kızılayı olarak günlük maişetlerini karşılayabilecekleri gıda kolileriyle destek vermeye çalıştık. Bugün bu mahallede doğup büyüyen Hüsnü Şenlendirici beyefendi de bizlerle beraber. Çok sağ olsun. Kendisi de desteklerini esirgemedi. Hanelere hem selamlarımızı iletti. Hem de yapmış olduğumuz yardımda bizlere destek verdi" dedi.

Ünlü klarnet sanatçısı Şenlendirici ise, "Atmaca'da yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu günlük, gündelik yaşayan insanlar. Bugün kazandığını yarın harcayan insanlar. Bu zor zamanlarda Kızılayın verdiği destek göz ardı edilemez. Bu çok önemli bir destek. Zor durumda olan ailelere önceden tespit edip, asıl gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum bu destekler için. Binlerce çalışan gönüllü insan Kızılay için emek veren Kızılaya yardım eden insanlara buradan çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılay Bergama Şube Başkanı Ahmet Vurucuoğlu da Kızılay İzmir Şubesi'ne ve Hüsnü Şenlendirici'ye teşekkürlerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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