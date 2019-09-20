İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı

İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı

Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldıİZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.

20.09.2019 01:58
İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı

Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldı

İZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.

Alaçatı Anfi Tiyatroda sahne alan Şenlendirici 3 bin kişiye performans sergileyerek tam not aldı. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafında yanan ormanlar için dikilen fidanlar içi sertifika ve onur plaketi verildi.

Kaynak: DHA
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