Izmir Helikopter Düştü 5 Personelin Durumu Iyi
Helikopter düştü 5 personelin durumu iyi (8)HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİİzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden orman yangınına, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan yapılan müdahale sona erdi.
Helikopter düştü 5 personelin durumu iyi (8)
HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ
İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden orman yangınına, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan yapılan müdahale sona erdi. Karadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, alevlere havadan yapılan müdahalenin günün ilk ışıklarıyla tekrar başlayacağı belirtildi.
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Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)
(Tür: Yurt)