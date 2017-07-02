Izmir Helikopter Düştü 5 Personelin Durumu Iyi

Izmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve müdahalelere rağmen iki ayrı noktada devam eden orman yangınının olduğu bölgede bulunan hayvan severler tarafından bakımı üstlenilen barınaktaki köpekler için önlem alındı. Barınakla ilgilenen Türkiye Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder, şimdilik olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Şuan köpeklerimiz sıcaktan kötü etkileniyorlar. Henüz yangının buraya sirayeti gibi bir durum yok. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi'nin veteriner hekimleriyle irtibat halindeyiz. Herhangi bir tehlikeli durum söz konusu olduğunda belediyelerin yardımı ile tahliye başlatılacak. Köpeklerimizi serinletmek için uğraşıyoruz" dedi. Öte yandan yangına Adana'dan Edirne'ye kadar olan birçok ildeki orman müdürlüklerine bağlı araçlar bölgeye çekildi. Yangına müdahale yoğun şekilde devam ederken, söndürülen alanlara yakın noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi ihtimaline karşı ekipler çalışmalarını devam ettiriyor. Havadan müdahaleyi sürdüren ekipler yeni görülen alevlerin bulunduğu tespit ederek müdahaleleri o noktalara yoğunlaştırıyor.