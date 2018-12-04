İzmir, Helal Expo Fuarı'nda Tanıtıldı

6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na İzmir'den katılım sağlayan firmalar, kentin potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, fuara İzmir Valiliği öncülüğünde EİB, İzmir Ticaret Odası, İzmir Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Sağlık İl Müdürlüğü, Smyrna Boyoz ve Alaçatı İmren Pastanesi katıldı.

Fuara katılan firmalar, kentin potansiyeli hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, helal gıdaya olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Sektörün önemini görerek 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumunun kurulduğunu hatırlatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye Helal Gıda sektörüne yaptığı yatırımların karşılığını alacağı döneme girdi. Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye'nin dünya helal gıda pazarından daha fazla söz sahibi olmasına imkan sağlayacak. Ortadoğu ülkeleri, Türkiye için hedef pazar konumunda. Tavuk ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünler ancak helal sertifikası sayesinde Müslüman ülkelere satılabiliyor. Helal ürünler, sadece gıda ile sınırlı değil, kozmetik, tekstil, finans sektörlerini de kapsıyor."

29 Kasım-2 Aralık'ta İstanbul Yeni Kapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen fuara, 200 firma ve kurum katıldı.