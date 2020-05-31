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İZMİR HAYTAP Türkiye'yi eleştiren ülkeler hayvanları gaz odalarına gönderiyor

HAYTAP: Türkiye'yi eleştiren ülkeler hayvanları gaz odalarına gönderiyorHAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir İl Temsilcisi Esin Önder, sokak hayvanlarına yönelik Avrupa'da bazı çevreler tarafından Türkiye'ye karşı kara propaganda uygulandığını söyleyerek, "Bu konuda Türkiye'yi...

31.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:59

HAYTAP: Türkiye'yi eleştiren ülkeler hayvanları gaz odalarına gönderiyor

HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir İl Temsilcisi Esin Önder, sokak hayvanlarına yönelik Avrupa'da bazı çevreler tarafından Türkiye'ye karşı kara propaganda uygulandığını söyleyerek, "Bu konuda Türkiye'yi eleştiren ülkelere baktığımızda, sokak hayvanlarını gaz odalarına gönderdiklerini ve uyuttuklarını görüyoruz. Fakat ülkemizde böyle şeyler göremezsiniz" dedi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs süreci, sokak hayvanlarını da etkiledi. Kentte de son günlerde sokak hayvanı popülasyonunun arttığını belirten HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder, koronavirüs süreci nedeniyle kısırlaştırmaların sekteye uğradığını ve bu yüzden de sokaklardaki hayvan sayısında artış yaşandığını belirtti. İzmir Valiliği'ne konuyla ilgili bir dilekçe sunduklarını aktaran Önder, "Koronavirüs salgını nedeniyle kafeterya ve restoran gibi yerler kapalı olunca sokak hayvanları da yemek bulabilmek için normalde yaşadığı yerleri terk ederek çeteleşmeye başladı. Mama dağıtımı da her bölgede yeterli olmadığı için yemek bulmak için bir arada geziyorlar. Vatandaşlarımız da bu süreçte onlara bir tas su ve bir tas mama verirlerse bir arada gezmeyi bir nebze de olsa azaltabiliriz. Bunun yanı sıra bu süreçte kısırlaştırma çalışmaları da sekteye uğradı. Bu da popülasyonun artmasında oldukça önemli bir etken. Bir an önce kısırlaştırma çalışmalarına başlamak için HAYTAP olarak valimize dilekçemizi sunduk. Sokak hayvanları konusunda bize her zaman yardımcı olan İzmir Valiliği'nin bu konuda da yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.

'SOKAK HAYVANLARI HER YERDE'

Avrupa'da bazı çevreler tarafından Türkiye'de bulunan sokak köpekleri üzerinden propaganda yapmasını da eleştiren Önder, "Sokak hayvanları yalnızca ülkemizde değil, her ülkede var. Özellikle 2004 yılında çıkarılan hayvanları koruma kanunuyla sokak hayvanlarımız daha fazla koruma altına alındı. Bu konuda Türkiye'yi eleştiren ülkelere baktığımızda, sokak hayvanlarını gaz odalarına gönderdiklerini ve uyuttuklarını görüyoruz. Fakat ülkemizde böyle şeyler göremezsiniz. Zaten 5199 sayılı yasa, onların haklarını savunmak için çıkarıldı" diye konuştu.

'ONLAR SEVGİ İSTİYORLAR'

Önder, vatandaşlara ise sokak hayvanları konusunda hoşgörü çağrısında bulundu. Önder, "Baktığımız zaman sokak hayvanları sevgi istiyorlar. Başlarını okşamamız onlar için mamadan daha önemli. Vatandaşlarımızın daha sabırlı olması gerekiyor. Eğer kendisine saldırı olursa sokak hayvanı da normal olarak içgüdüsel olarak kendini koruyacaktır. Özellikle sahiplenme sayımızı artırabilirsek, sokaklardaki popülasyonu da azaltmaya yardımcı oluruz" dedi.

İZMİR HAYTAP Türkiye'yi eleştiren ülkeler hayvanları gaz odalarına gönderiyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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