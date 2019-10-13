İzmir hayaline, 4 bin metreden protez bacağıyla atladı

13.10.2019 18:14

Hayaline, 4 bin metreden protez bacağıyla atladı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde katıldığı gezi sırasında geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki Mardinli hemşire Hatice Tunç, protez bacağına rağmen en büyük hayalini gerçekleştirerek Efes Havacılık Eğitim Merkezi'nde 4 bin metreden paraşütle atladı.

Diyarbakır'da hemşirelik yapan Hatice Tunç, 2017 yılında Hasankeyf'te katıldığı bir gezi sırasında sol bacağını kaybetti. Bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Tunç, uzun bir tedavi sürecinin ardından en büyük hayalinin paraşütle atlamak olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç hemşireye duyarsız kalmayan Türk Hava Kurumu (THK), Tunç'un hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. THK yetkilileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Tunç'u İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Havacılık Eğitim Merkezi'ne getirdi. Atlayış hakkında Tunç'a bilgi verildikten sonra kıyafet giydirildi. Uçakla havalanan Tunç, eğitmeni işleğinde 4 bin metreden Türk bayrağıyla atladı. Atlayışın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Tunç, "Bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu, Türkiye'de protez bacakla atlayış yapan ilk kadın olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA