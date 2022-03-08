İzmir havaalanında toplanan taksicilerden taşıma ihalesine tepki

İZMİR (İHA) - İZMİR (İHA) – İzmir'de 45 yıldır havalimanı taksi işletmesini üstlenen kooperatif, taksici esnafından aylık bin 700 TL ücret alırken, bu yıl yapılan ihalede farklı bir kooperatifin aylık 10 bin 500 TL muhammen bedel ile ihaleyi alması taksici esnafının tepkisine neden oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Bu şartlarda bir arabanın 10 bin 500 TL ihale bedeli, masrafları ile birlikte 14 bin lira ödemesi imkansız. Biz bununla ilgili itirazlarımızı yaptık. Hukuki mücadelemizi başlattık" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanında bu yıl yapılan taksi taşımacılığı ihalesi Muğla'da faaliyet gösteren ancak ihaleye girebilmek için kaydını İzmir'e alan kooperatifte kaldı. Kooperatifin taksi başına aylık 10 bin liradan fazla muhammen bedel verdiği ihalede, 1977 yılından bu yana İzmir'de havalimanı taşımacılığını yapan İzmirli kooperatif ise fiyatın aşırı yükselmesi sebebiyle çekildi. 45 yıl önce kurulan İzmirli kooperatifin geçtiğimiz yıl taksi başına aylık bin 500 TL bedel ödediği ifade edilirken, yapılan ihaleyle bu bedel 10 bin TL'nin üzerine çıkmış oldu. Uzun yıllardır İzmir Adnan Menderes Havalimanında görev yapan taksiciler ise bu duruma tepki göstermek için, havalimanında bulunan taksi durağında toplandı.

Kooperatif olarak uzun yıllardır İzmir Adnan Menderes Havalimanının taşımasını gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 25 Şubat 2022'de yapılan ihaleye şartnameye uygun olmadığı halde bir kooperatifin katıldığını söyledi. İhalede fiyatın aşırı yükselmesi nedeniyle kendilerinin çekildiğini ifade eden Anık, "Bu şartlarda bir arabanın 10 bin 500 TL ile birlikte masrafları kazanması mümkün değil. Biz bununla ilgili itirazlarımızı yaptık. Hukuki mücadelemizi başlattık. Süreç devam ediyor" dedi.

Söz konusu kooperatifin sadece 5 evrakla gelip ihaleye katıldığını öne süren Başkan Anık, "Evraklar incelendiği zaman bunun ortaya çıkacağını biliyorum. Firma, hiçbir sorumluluğu olmayan, üzerlerinde arabası dahi olmayan bir firma. Ben Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve bakanlığa güveniyorum. Buradaki esnafın hakkının yenmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirdik"

İzmir'deki taksici esnafına da seslenen Anık, "Hiç kimse bunlara alet olmasın. Biz bu işle sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir gerekçe göstermeden 1 Ekim 2021'de sözleşmemiz feshedildi. Akabinde çalışmamız devam etti, Ocak ayı faturamız kesildi. Biz bu süreçte tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirdik" diyerek gerekli itirazları da yaptıklarını tekrarladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel