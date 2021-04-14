İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği çocukların umudu olmaya devam ediyor
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İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği çocukların umudu olmaya devam ediyor

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İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği çocukların umudu olmaya devam ediyor

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, kente tedavi için gelen kanser hastası çocuk ve ailelerinin ücretsiz konakladığı Bornova'daki evin tadilatını tamamladı.

Onarımı tamamlanan evin açılışına İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, yönetim kurulu üyeleri, hayırsever Ceylin Kubalı, evde konuk olarak kalan ve tedavisi süren Ecrin Aydoğ, CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Duygu Bölük ve vatandaşlar katıldı.

Hayırseverlere çağrıda bulunan Başkan Sevil Ozan'a ilk olumlu yanıt. Ceylin Kubalı'dan geldi. Kubalı, çanta, bileklik gibi elişi ürünleri sosyal medya hesabından satarak elde ettiği gelirin tümünü evin onarımı için bağışladı. Hayırsever Ceylin Kubalı, "13 yaşındayken beynimde tümör tespit edildi. Hastalık sürecinde zor günler geçirdim. Sağlığımı kazandıktan sonra kanser hastası çocukları yalnız bırakmıyorum. Maddi ve manevi destek vermeye devam ediyorum. Bu amaçla evimde yaptığım eşyaları onlar için internetten sattım. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne ait evin onarılmasını sağladım. Beni en zor günlerimde yalnız bırakmayan dernek başkanımız Sevil Ozan ve aileme çok teşekkür ederim" dedi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, derneğe ait dokuz evden bugüne kadar 18 kanser hastası ve ailesinin tedavi süresince ücretsiz olarak konakladığını söyledi. Bornova'daki evlerini İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından onarma kararı aldıklarını hatırlatan Ozan, 'Evimizi yeniden yaptık. Tadilatının giderlerini bağışçılarımızla karşıladık. En büyük katkıyı ise bize Ceylin verdi. Evimizin onarım bedeli 85 bin lira tutuyordu. Bu bedelin yüzde 85'i onun eliyle yaptığı ve sosyal medyadan satışa sunduğu eşyalardan elde ettiği gelirle oldu. O aslında bize her konuda örnek oluyor' dedi.

CHP Bornova Kadın Kolları Başkanı Duydu Bölük de, çocukların ve ailelerinin sağlığı ve mutluluğu için maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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