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İZMİR Hareketsiz yaşam evcil hayvanları da etkiledi; obezite ve eklem sorunları arttı

Hareketsiz yaşam evcil hayvanları da etkiledi; obezite ve eklem sorunları arttıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzmanların çağrılarına uyarak evde kalan vatandaşların yaşam tarzları eskiye göre daha hareketsiz hale gelince bu durum evcil hayvanları da etkiledi.

01.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:16

Hareketsiz yaşam evcil hayvanları da etkiledi; obezite ve eklem sorunları arttı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzmanların çağrılarına uyarak evde kalan vatandaşların yaşam tarzları eskiye göre daha hareketsiz hale gelince bu durum evcil hayvanları da etkiledi. Yeterli egzersiz yapamayan evcil hayvanlarda kilo alımına bağlı olarak obezite sorunu arttı. Öte yandan diz kayması, diz kapağı çıkıklığı gibi eklem sorunları sebebiyle veterinere başvuranların sayısı ise çoğaldı. Uzmanlar ise eklem destekleyici ürünlerin kullanılması ve beslenmeye dikkat edilmesi konusunda hayvanseverleri uyarıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde pek çok önlem alınırken, salgın sürecinde uzmanlar 'Evde kal' çağrılarını yeniledi. Vaktinin çoğunluğunu evde geçiren vatandaşların yaşam tarzı eskiye göre daha hareketsiz hale gelince bu durum evcil hayvanları da etkiledi. Daha kısa süreli ve kısa mesafede açık havaya çıkarılan köpeklerin egzersiz süreleri azalınca kilo alımına bağlı olarak obezite sorunu arttı. Öte yandan diz kayması, diz kapağı çıkıklığı gibi eklem sorunları sebebiyle veterinere başvuranların sayısı ise çoğaldı. Benzer şikayetlerle veterinere sık başvurulduğunu belirten İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi veteriner hekim Mustafa Türel Gürcan, "Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs pandemisi bizlerin sosyal yaşamını etkilediği gibi evcil hayvanlarımızın da sosyal yaşamını etkiledi. Pandemi sebebiyle zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve azalan sokağa çıkma sürelerimiz özellikle evde yaşayan köpeklerimizi etkiledi. Yeterli egzersiz yapamayan köpeklerimizde hem kilo almaya ve obeziteye bağlı sorunlar hem de hareket azalmasına bağlı eklem sorunları oluşmaya başladı" dedi.

'EKLEM DESTEKLEYİCİ ÜRÜNLER KULLANILABİLİR'

Alınacak ufak tedbirlerle evcil hayvanları korumanın mümkün olduğuna dikkati çeken Gürcan, "Öncelikle yemek ve ürün miktarlarını ayarlayarak kilo alımlarının ve obezitenin önüne geçmemiz gerekiyor. Tüm canlılar harcayamadıkları kaloriden fazlasını alırlarsa kilo alırlar ve yağlanırlar. Bu yüzden kalorisi ayarlanmış mamalar kullanmak beslenme sorunlarını engeller. Kilo alımıyla birlikte oluşan hareketsizlik hem sindirim sorunlarını hem eklem sorunlarını beraberinde getirir. Evde köpeğimizle yapacağımız ufak oyunlar ve hareket egzersizleri bir nebze de olsa bu sorunların üstesinden gelmesi için yeterli olabilmektedir. Bu dönemde yaşlı ve kilo sorunu olan köpeklerimizde veteriner hekimlerimize danışarak kullanabileceğimiz eklem destekleyici ürünler köpeğimizin eklem hastalıklardan korunmasına yardımcı olacaktır. Köpeklerimizde oluşacak bu ve benzeri sorunlarda veteriner hekimlerin yapacağı uyarılar dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

'KÖPEĞİM KORONAVİRÜSÜN MAĞDURU OLDU'

Köpeği 'Pookie'de bu süreçte meydana gelen diz kapağı kayması rahatsızlığını anlatan İpek Alak, "Koronavirüs başladığından beri bazı kısıtlamalar olduğu için köpeğimi çok sık dışarı çıkaramadık. Dışarıya çıkarsak bile mesafeyi uzun tutamıyorduk ve fazla yürütemiyorduk. Ailece evde kaldık ve bizler de kilo aldık, köpeğim de kilo aldı. Sadece evin önüne çıkabiliyordu. Daha sonra evde yürürken topalladığını fark ettik. Veterinere götürdük, kilo aldığı ve hareketsiz kaldığı için diz kayması oluştuğunu söylediler. Küçük ırk cinslerde bu durum yaygınmış kilo aldıklarında ortaya çıkıyormuş. İlaçlara ve desteklere başladık. Bu süreçte yarım kilo aldı ancak bu insanlarda 7 kiloya eşdeğer oluyormuş. Köpeğim koronavirüsün mağduru oldu. İlaçlara başladık ancak veteriner iki ay sonunda bir gelişme olmazsa ameliyat olabileceğini söyledi" dedi.

İZMİR Hareketsiz yaşam evcil hayvanları da etkiledi; obezite ve eklem sorunları arttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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