İzmir Ham Petrol Kirliliğinin Yaşandığı Foça Sahilinde Temizlik Çalışması Sürüyor

İzmir Ham Petrol Kirliliğinin Yaşandığı Foça Sahilinde Temizlik Çalışması Sürüyor

Ham petrol kirliliğinin yaşandığı Foça sahilinde temizlik çalışması sürüyorSeyfi GÜLFOÇA (İzmir), (DHA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yeni Foça sahilindeki ham petrol sızıntısını temizlemek için yakıt emdirme faaliyeti 09.00 itibari ile tekrar başladı.

Ham petrol kirliliğinin yaşandığı Foça sahilinde temizlik çalışması sürüyor

Seyfi GÜLFOÇA (İzmir), (DHA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yeni Foça sahilindeki ham petrol sızıntısını temizlemek için yakıt emdirme faaliyeti 09.00 itibari ile tekrar başladı.

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