İzmir Ham Petrol Kirliliğinin Yaşandığı Foça Sahilinde Temizlik Çalışması Sürüyor
Ham petrol kirliliğinin yaşandığı Foça sahilinde temizlik çalışması sürüyorSeyfi GÜLFOÇA (İzmir), (DHA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yeni Foça sahilindeki ham petrol sızıntısını temizlemek için yakıt emdirme faaliyeti 09.00 itibari ile tekrar başladı.
1 Eylül 2018 Cumartesi 14:29
Ham petrol kirliliğinin yaşandığı Foça sahilinde temizlik çalışması sürüyor
Seyfi GÜLFOÇA (İzmir), (DHA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yeni Foça sahilindeki ham petrol sızıntısını temizlemek için yakıt emdirme faaliyeti 09.00 itibari ile tekrar başladı.