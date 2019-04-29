17 Yaşındaki Bürge'nin Hayatını Kaybettiği Katliam Gibi Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in katilinin kırmızı ışıkta geçtiği ve alkollü olduğu tespit edildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre Bürge Yolbilir (17), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bürge'nin hayatını kaybettiği katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, cumartesi akşamı Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halindeyken, Semt Garajı yakınında kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e çarptı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Güzergah üzerindeki MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, B.K.'nın Sarnıç Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan B.K.'yı Sarnıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, B.K.'nın 0.89 promil alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.
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Alkollü araba kullanmanın cezası, eline silah alıp sağa sola ateş edip insanları öldürmeye teşebbüs edenin cezası ile aynı olmalı. ikisi de aynı şey....Anayasa değişikliğine evet dedik. Yeni yasalar yeni cezalar istiyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Turkıye de ceza yok şofor denen katıl ler keyfınce adam oldurıuyorlar adı kaza oluyor ceza almadan utanmadan mahkemeden karısını operek şimararak çikar canı yanan kişilerde uğunarak çikar katıl şofor da hayatını yaşarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Tutuklanan ne olacak ki ; ilk mahkemede serbest . Trafik kazalarında alacakları en üst ceza zaten 6-7 yıl onu da içerde tutuklu olarak yattığına sayıyor iyi hali vs diyor serbest bırakılıyor , ilk mahkeme de serbest kalacak , olan ölen kişiye oluyor işteCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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kendini bilmezlik,vicdansızlık ,öfke, cahillik, kural tanımazlık, sorumsuzluk virus gibi artıyor sonuçta üzücü olaylar çoğalıyor. cezalar sert olmalı.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Siz her yorumda Ülkeyi katiyosunuz sirf her ülkede oldugu gibi kendini bilmeyen insanlar oldugu icin böyle seyler yasaniyor diye.Kusura bakmayin ama her ülkeden böyle seyler oluyor ama Türkiye sade kendini aciga veriyor ve Türkiye gözde oluyor o baska.O yüzden her seferinde ülkeye degilde kendinizde bulsaniz hatayi iyi olurCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır