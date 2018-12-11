İzmir Gürcü Dançılar Beğeni Topladı

Gürcistan'ın efsane topluluğu Rustavi, Kafkasya'nın muhteşem müzik ve dans gösterilerini İzmir'de sahneledi. Gürcü dansçılar, nefes kesen performanslarıyla İzmir seyircisinin büyük beğenisini topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Gürcistan'da kurulup dünyaya açılan Rustavi dans ve müzik grubuna ev sahipliği yaptı. İzmir'de ilk kez sahne alan Gürcü dansçılar, nefes kesen gösterileriyle seyirciyi adeta büyüledi. Dakikalarca alkışlanan grup, 9 başarılı müzisyenin performansı ve göz kamaştıran kostümleriyle de büyük beğeni topladı.

Tam 70 ülke ve 4 bin gösteri ile adını dünyaya duyuran Rustavi, Paris'te 'Olympia', 'Player' ve 'Mogador', Londra'da 'Albert Hall', Roma'da 'Auditorium', New York'ta 'Bekon', Rusya'da Büyük Moskova Tiyatrosu ve St. Petersburg Büyük Filarmoni Salonu gibi dünyanın en prestijli konser salonları ile Chicago, Los Angeles, Milano, Tokyo, Kahire, Şanghay, Varşova, Berlin, Viyana, Prag ve Kudüs gibi kentlerde sahne aldı. Sahne ışıkları, müzikleri, kostümleri ve danslarıyla izleyenlere kendilerini Kafkas dağlarında gibi hissettiren grubun koreograflığını, Gürcistan'ın efsane dansçısı Pridon Sulaberidze üstleniyor.