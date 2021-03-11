İzmir güne yağışla başladı

İzmir güne yağışla başladı

İZMİR - İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, birçok noktada trafik yoğunluğuna neden oldu. Yağmurun etkisi ile İzmir'in çeşitli noktalarında maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri yayalara engel oldu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde son bulacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT