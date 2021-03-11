İzmir güne yağışla başladı
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İzmir güne yağışla başladı

11.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:20
İzmir güne yağışla başladı

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu. Yağmurun etkisi ile İzmir'in çeşitli noktalarında maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yollarda oluşan su birikintileri yayalara engel oluşturdu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yağışın akşam saatlerinde son bulacağı öngörülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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