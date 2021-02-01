İzmir güne depremlerle uyandı (2)

12 SARSINTI YAŞANDI

İzmir, Ege Denizi'nde Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle sallanıyor. İzmir'de bugün saat 00.42 ile 09.34 saatleri arasında Richter ölçeğine göre, en küçüğü 1.9, en büyüğü ise 5.1 büyüklüğünde toplam 12 ayrı sarsıntı yaşandı. Depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı