İZMİR GÖLCÜK YAYLASI HEM SERİNLETTİ HEM GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

08.08.2019 13:48

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası, serin havası nedeniyle ilgi odağı oldu. Yayladaki Gölcük Gölü, doğa güzelliğiyle ziyaretçileri büyüledi.

Ödemiş'te hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken bunalan vatandaşlar gölgelik alanlar ve mesire yerlerine sığındı. 'Ege'nin Abant'ı olarak bilinen doğa harikası Gölcük Yaylası'ndaki Gölcük Gölü de vatandaşların tercih yerlerinin başında yer aldı. Yayladaki hava sıcaklığı ilçe merkezinden 10 derece daha düşük olduğu için gidenler rahat bir nefes aldı. Yayladaki doğa harikası Gölcük Gölü'nün manzarasının seyrine doyum olmadı. Göl çevresindeki kafeteryalara gelen vatandaşlar, sıcak ve soğuk içeceklerle manzaranın keyfini sürdü. Kimileri havayı serin bularak işletmelerden omuzlarına örtmek için şal istedi. İş insanı Reyhan Koç, Burada üşüyoruz. Serinlemek ve doğanın güzelliklerini görmek istiyorsanız, sizler de buraları görün. Şallarınızı ve kazaklarınızı yanınıza almayı unutmayın. Gölcük doğasıyla, çamlarıyla harika bir yer. Böyle güzel bir atmosferi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA