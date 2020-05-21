İZMİR Gökçeada açıklarındaki vatozla ilgili doğaseverlere ve avcılara çağrı Gökçeada açıklarındaki vatozla ilgili doğaseverlere ve avcılara çağrıÇANAKKALE On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Gökçeada açıklarındaki vatozla ilgili doğaseverlere ve avcılara çağrı

ÇANAKKALE On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezginer Tuncer, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında görülen, halk arasında 'dev vatoz', 'manta balığı' ve 'şeytani vatoz' gibi isimlerle bilinen, mobula mobular türü vatozun koruma altında olan bir tür olduğunu belirterek, doğaseverlere ve avcılara bu türü korumaları için çağrıda bulundu.

Gökçeada ilçesi açıklarında, halk arasında 'dev vatoz', 'manta balığı' ve 'şeytani vatoz' gibi isimlerle bilinen, mobula mobular türü vatozla karşılaşılmasının ardından, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezginer Tuncer açıklamalarda bulundu. Tuncer, söz konusu vatoz türünün devasa görünümüyle çok güzel görüntüler verdiğini belirterek, Bir kıkırdaklı olan bu canlı diğer kıkırdaklı olan vatozlar ve köpek balıklarının tersine besin piramidinin en altında bulunan planktonla beslenen bir canlıdır. Akdeniz'in farklı derinliklerinde ve kıyılarında görülen bu canlı, oldukça doğaseverler tarafından sevilen ve fotoğraflamak için uğraşılan bir türdür dedi. DOĞASEVERLERE VE AVCILARA ÇAĞRI

Tuncer, söz konusu vatozun son yıllarda denizlerdeki faaliyetlerin azalmasıyla birlikte kendisini daha çok gösterdiğini belirterek şunları söyledi

Bu canlıyı en çok endüstriyel kirlilik ve aşırı gemi trafiği gelmektedir. Türkiye'nin de dahil olduğu İUCN dediğimiz bir uluslararası kuruluş tarafından bu canlı koruma altındadır. Hem biz hem de Akdeniz'in çevrelediği ülkeler arasında bu tür koruma altında olup, gelecek nesillere aktarılmaktadır. Doğaseverlerden ve avcılardan bu türü korumalarını önemle rica ediyoruz

Kaynak: DHA