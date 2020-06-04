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İZMİR Gıdada sahtecilere karşı cezalar artıyor

Gıdada sahtecilere karşı cezalar artıyorSAHTE gıda üretenlere uygulanan cezalarla ilgili yaptırımları ağırlaştırmak için yeni yasal düzenlemeler hazırlanırken, merdiven altı işletmelerin maliyeti düşürmek için başvurduğu hileler akıllara durgunluk getirdi.

04.06.2020 08:38 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:43

Gıdada sahtecilere karşı cezalar artıyor

SAHTE gıda üretenlere uygulanan cezalarla ilgili yaptırımları ağırlaştırmak için yeni yasal düzenlemeler hazırlanırken, merdiven altı işletmelerin maliyeti düşürmek için başvurduğu hileler akıllara durgunluk getirdi. Bal üretiminde şekerli su kullanımının yanı sıra yoğurta jelatin karıştırarak uygun kıvama getirilmesi şaşkınlığa neden oldu.

TBMM'nin koronavirüs nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yeniden dönmesiyle birlikte, yeni yasa çalışmalarının içerikleri de belli olmaya başladı. Bu kapsamda hayata geçirilecek yeni yasal düzenlemeyle birlikte sahte gıda üretenlere verilen cezalar da ağırlaştırılacak. Hapis cezasından, markanın yasaklanmasına kadar bir dizi yeni kural getirilecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetin Kurulu Başkanı Uğur Toprak, da özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde gıda hizmeti ile ilgilenenlere teşekkürlerini ileterek en az sağlık emekçileri kadar yoğun çalıştıklarını söyledi. Kapanan işyerleri nedeniyle bazı sektörlerin sekteye uğrasa da gıda sanayinin büyük çoğunluğunun çalışarak yoğun emek harcadığını anlatan Toprak bu süreçte gıda üretiminde artan taklit ve tağşiş sorununa dikkat çekti. Sorunun Türkiye'de uzun yıllardır kanayan bir yara olduğunu dile getiren Toprak, "Gıda Mühendisleri Odası şubeleri olarak bu konuda daha önce açıklamalarda bulunmuştuk. Sözlerimiz karşılık bulmaya başladı ve yasal düzenlemeler hazırlanıyor" dedi. Gıda harcamalarının hane halkının en büyük harcamaları arasında yer aldığını anlatan Uğur Toprak şöyle devam etti: "Merdiven altı işletmeler halk sağlığını tehlikeye sokabilecek şekilde üretim yapıyor. Vatandaşlar ürün satın almak istediğinde fiyata göre değerlendirme yapıyorlar. Bakanlık belli aralıklarla tağşiş ürünleri açıklıyor. Ürünün raf ömrü bitmeden ifşasının yapılması ve toplatılması gerekir."

SAHTE GIDALARI SIRALADI

Taklit ve tağşişin birçok gıda ürününde yapılabildiğini kaydeden gıda mühendisi Uğur Toprak, bu ürünlerle ilgili şöyle konuştu:

"Balda yapılan sahtecilikte birçok bir yöntem var ama en sık yapılanı şekerli şu ile üretilmesidir. Bir kabın içine şekerli su dökülüyor. Arılar normal polenlerden aldığı şekeri değil bu suyu tüketerek balı üretmiş oluyor. Böylece firma daha ucuza mal etmiş oluyor. Salam sosis ve sucuklar da ifşa listelerinin başında yer alan ürünlerden bazılarıdır. Bu ürünlerde de at eti, eşek eti kullanılabiliyor. Dana sucuk ya da dana sosis yapılacaksa yüzde 100 dana etinin kullanılması gerekmektedir. Ama bunun yerine kanatlı eti karıştırabiliyorlar. Hepsinde maliyeti düşürmek amaçlanıyor. Ürünü kendi özelliklerine uygun olmayacak şekilde başka ürünlere benzetiyorlar. Kaşar peynirini üretiminde yapılan sahteciliklerden biri de patates püresi ile karıştırılmasıdır. Genellikle üründen süt kullanmak yerine patates içeriği katılarak kaşar üretilir."

YOĞURTTA JELATİN HİLESİ

Bazı merdiven altı işletmelerin kıvamı yakalamak için yoğurda jelatin kattığını da ifade eden Toprak, bu uygulamanın normal şartlarda kesinlikle yasak olduğunu anlatarak "Yoğurdu kaşıkla da aldığınızda normalde kaşıktan düşer. Ama jelatin kattığımızda kıvamı artar ve kaşıkta durur. Düşmesi için daha sert vurmanız gerekir. Yoğurda margarin kullanıp üzerinde bir kaymak tabakası oluşturmaya çalıştıklarına da rastlıyoruz" dedi. Bakanlığın açıkladığı ifşa listesinde en çok görülen sahte gıdalardan birinin zeytinyağı olduğunu anlatan Uğur Toprak, "Buna da bitkisel ve ayçiçek yağı karıştırarak maliyetini düşürüyorlar. Zeytinde de boya kullanımı var. Zeytinin çekirdeği normalde kahverengimsi renktedir ama daha koyu bir siyahsa boya katıldığını anlayabiliriz. Bütün bunlar denetimden yoksun merdiven altı işletmeler ile gıda mühendislerinin istihdam edilmediği firmalarda karşımıza çıkıyor. Bunları önlemek için denetimlerin artması gerekir " diye konuştu.

HAPİS CEZALARI GÜNDEMDE

Sahte gıdayla ilgili yaptırımların artırılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Uğur Toprak "Para cezaları çok yetersizdi. Taklit ve tağşiş yapan firma belli bir kar elde edip çok cüzi bir ceza ödedikten sonra kaldığı yerden devam ediyordu. Kesinlikle meslekten menedilmesine ve sicile işlenmesine kadar ağır cezalar uygulanmalı. Bugün bunların yansımalarını görmüş oluyoruz. Gaziantep'te bir firma yetkilisi, bir meslektaşımızın bilirkişilik yapması üzerine hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

İZMİR Gıdada sahtecilere karşı cezalar artıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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