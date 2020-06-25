İzmir Genelinde Maske Takma Zorunluluğu Getirildi İzmir genelinde maske takmak zorunlu hale geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmir genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İzmir genelinde maske takmak zorunlu hale geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmir genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklama ile birlikte İzmir genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

İzmir'de Maske Takmak Zorunlu Mu?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla;İZMİR'DE İL GENELİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU. Hayırlı olsun."

Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik.

Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla;İZMİR'DE İL GENELİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU.

Hayırlı olsun.

— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) June 25, 2020

İzmir'de Maske Takmama Cezası Ne Kadar?

Maske takmayanlara cezai işlem uygulanacak. Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL olarak açıklandı.

Hangi İllerde Maske Takmak Zorunlu?

Maske takmanın zorunlu olduğu iller şu şekilde:

İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.

Kaynak: Tamindir