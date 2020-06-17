İzmir genelinde antikor testleri başladı
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İzmir genelinde antikor testleri başladı

İzmir genelinde antikor testleri başladıİZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, kovid 19 ile mücadele kapsamında kentte antikor testlerine başlandığını, rastgele seçilen vatandaşlardan burun boğaz sürüntüsü alınarak kan testi yapıldığını söyledi.

17.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:41

İzmir genelinde antikor testleri başladı

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, kovid 19 ile mücadele kapsamında kentte antikor testlerine başlandığını, rastgele seçilen vatandaşlardan burun boğaz sürüntüsü alınarak kan testi yapıldığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Toplum Tarama Çalışması' ile 81 kentte antikor testlerine başlandı. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıp, kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor. Alınan numuneler laboratuarlara gönderilerek test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor. Çalışma kapsamında hedeflenen sayı olan 4 bin 254 kişiden burun boğaz sürüntüsü alınacağı ve kan testi yapılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, "5 gündür bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın projesi kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş olan adreslere gidiyoruz. Filyasyon ekipleri tarafından bu rastgele seçilmiş adresler ziyaret ediliyor. Bu adreslerde ikamet eden bir kişiden burun boğaz sürüntüsü ve kan örneği alınıyor. Bugüne kadar koronavirüs geçirip geçirmediğiyle ilgili fikir ediniyoruz. Ekip bir doktor ve bir yardımcı sağlık personelinden oluşuyor. Boğaz ve burun sürüntüleri halk sağlığı laboratuvarlarında, kan örnekleri ise Ege Üniversitesi laboratuarında çalışılıyor. 24 saat içinde bu örneklerin sonuçlarına ulaşmış oluyoruz" dedi. Filyasyonun halk sağlığında bulaşıcı hastalıklara karşı alınan önlemlerden biri olduğunu söyleyen Dr. Kızılelma, "Filyasyon, hastalık kaynağına yönelik olarak, kaynağı bulup kaynaktan etkilenen kişi sayısını minimuma indirmek için yapılan bir çalışmadır. Koronavirüsle beraber filyasyonda temaslılar ön plana çıktı. Tanı konan kişilerle temas eden kişileri bir an önce bulup izole ediyoruz ve gerekirse hastaneye yönlendiriyoruz. İzmir'de 600 kişilik bir filyasyon ekibi var. Ekipler vakaya tanı konduğu anda devreye giriyorlar, kaynağa inerek çalışma yapıyorlar. Hastayla temas etmiş kişileri zaman geçirmeden saptıyorlar. Bir an önce bu kişiler izeole ediliyor ve toplumun daha fazla etkilenmesi önleniyor" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR BAŞARILI OLDUK"

Sağlığı bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini savunan Dr. Kızılelma, "Tedavi edici hizmetlerin yanı sıra koruyucu sağlık hizmetleri de oldukça önemlidir. Bugüne kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yeni vakaların oluşmasını önlemek için filyasyon çalışmasının zamanında ve doğru yapılması gerekiyor. Bugüne kadar biz il olarak başarılı olduk. Çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Halkımızla birlikte bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Sadece tedavi ve filyasyon ile bu hastalık önlenemez. Vatandaşın da önlemleri zamanında alması gerekiyor. Maskeleri özellikle dışarıdayken sürekli kullanılması gerekiyor. Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda hastalığa karşı yapabileceğimiz en önemli şey koruyucu önlemleri almaktır" dedi.

ADRESLERDEN TARAMA ÖRNEKLERİ ALINDI

İzmir'de belirlenen adrese giderek tarama çalışmasını gerçekleştiren diş hekimi Tuğba Pekbağrıyanık, "Bugün toplumdaki kovid-19 popülasyonunun yaygınlığını ölçmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Rastgele seçilen evlerde hastalardan izin alarak boğaz ve burun sürüntüsü alıyoruz. Hemşire arkadaşlar da kan alıyor. Böylelikle şuanda kovid enfeksiyonu var mı, daha önceden bu hastalık atlatılmış mı bunların tespitleri yapılıyor. Bu çalışmada bir cep telefonu uygulamasından yararlanıyoruz. Bu uygulamada gideceğimiz evler ve kişi sayısı dahil bütün bilgiler yer alıyor" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sağlık çalışanlarının numune aldığı vatandaşlardan Cemile Uslu, "Bir ekip bizden numune alması gerektiğini söyledi. Numunelerimi verdik. Numune sonucuna göre eğer pozitif çıkarsa diğer aile üyelerinden de numune alınacakmış. Sağlık çalışanlarına uygulamaları için teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma olmuş. İnşallah sonuçlarım negatif gelir" diye konuştu.

İzmir genelinde antikor testleri başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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