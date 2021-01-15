İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İKÇÜ arasında spor kompleksi protokolü
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İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İKÇÜ arasında spor kompleksi protokolü

15.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:55
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İKÇÜ arasında spor kompleksi protokolü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İKÇÜ Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin katıldığı törende imzalanan protokolle üniversitenin Çiğli yerleşkesinde yarı olimpik havuzun da bulunduğu spor kompleksi, 3 yıllığına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Törende konuşan İl Müdürü Murat Eskici, sporda başarı için kurumların güçlerini birleştirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Bakanlığın gençliğe yönelik önemli adımları hayata geçirdiğini belirten Eskici, şöyle konuştu:

"Gençlik Merkezleri ve Genç Ofisleri gibi uygulamalar yanında sporu da teşvik eden uygulamaları ve buna ilişkin altyapıyı oluşturmaya gayret ediyoruz. Yeni yatırımların yanı sıra kurumlar arası işbirlikleriyle tüm kaynakları etkin ve verimli kullanmaya da çalışıyoruz. Bu kapsamda Katip Çelebi Üniversitemiz ile yerleşke içinde yer alan havuzun kullanımı ve yönetimi konusunda bir mutabakat imzalıyoruz. Üniversitemiz ile diğer alanlarda da yakın işbirliklerini artırmaya ve geliştirmeye dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Rektör Prof. Dr. Köse ise Gençlik ve Spor Bakanlığının son yıllarda hayata geçirdiği projelerin Türkiye'nin dünya ile rekabetinde öne çıkmasını sağladığını kaydetti.

Kurumlar arsındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Köse, şunları kaydetti:

"Biz daha önce öğrencilerimizin eğitsel, sosyal, kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla ve sportif gelişimleri için hayata geçirdiğimiz havuzumuzu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün kullanımına sunuyoruz. Kendi eğitim ve sportif faaliyetlerimizi engellemeyecek biçimde kullanımı amaçlayan bu protokolle sadece İKÇÜ öğrencilerinin değil İzmirli gençlerin eğitim ve gelişimlerine de katkıda bulunmak amacındayız. Ayrıca yerleşkemiz içinde bulunan stadyumumuz dahil diğer spor olanaklarının artırılması için de ortak çalışmaları hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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